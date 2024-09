Neapel: Bekannt für den Vesuv, Diego Maradona - und jetzt für Falschgeld, das von dort in die Steiermark importiert wurde. Insgesamt 25.000 Euro an Falschgeld sollen sechs rumänische Staatsangehörige aus der drittgrößten Stadt Italiens konkret nach Graz transportiert und in Umlauf gebracht haben.