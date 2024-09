Nach der kontroversen Diskussion um ein Kunst-Plakat, das im Rahmen des Kulturfestivals steirischer herbst in Graz aufgestellt wurde, hat die Staatsanwaltschaft Graz am Donnerstag die Ermittlungen eingestellt. Das Kunst- und Kulturfestival erfuhr überhaupt erst durch die Berichterstattung der Kleinen Zeitung von der Debatte, die am Dienstagabend in einer Verhüllung des Plakates durch die Polizei mündete. Die Staatsanwaltschaft ließ die blaue Plane von dem Werk am Mittwochabend wieder entfernen, prüfte aber den Sachverhalt weiter.