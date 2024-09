Knapp 90 Seiten stark ist das Konvolut mit dem etwas sperrigen Titel „Klima- und Energiestrategie Steiermark 2030 plus“. Hinter dem Papier, das am Donnerstag in der Landesregierung beschlossen worden ist, verbirgt sich ein neuer Masterplan, der dem Bundesland den Weg beim Abbau der Treibhausgasemissionen weisen soll. Auffälligste Änderung zur in die Jahre gekommenen Vorgänger-Strategie: Die steirischen Klimaziele sind an die aktuellen EU-Verpflichtungen und bundesweiten Zielsetzungen angepasst worden.