„Er ist unauffällig, freundlich und nett“, sagt Gerichtspsychiater Manfred Walzl über den Betroffenen, der am Dienstag vor einem Geschworenengericht am Straflandesgericht Graz stand. Was man nicht vergessen dürfe: Das sei nur durch Medikamente möglich. Seit seinem 17. Lebensjahr leidet der in der Südsteiermark lebende Rumäne (34) an paranoider Schizophrenie. Trotz Depotspritze brach seine Krankheit im März durch – und er ging mit einer Axt auf einen Nachbarn los.