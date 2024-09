Es regnete in Strömen, als am Donnerstagnachmittag ein 73-Jähriger mit seinem Motorrad auf der Rechberg-Straße (B 64) im Bereich Lammerriegl in einer Linkskurve von der nassen Fahrbahn abkam. Das Zweirad prallte gegen eine Felswand, der Lenker stürzte und wurde zwischen Felswand und Motorrad eingeklemmt.

Nachfolgende Fahrzeuglenker befreiten den Biker und leisteten sofort Erste Hilfe. Der 73-Jährige wurde nach der Erstversorgung durch das Rote Kreuz mit dem Hubschrauber Christophorus 14 ins LKH Graz geflogen. Er erlitt Verletzungen unbestimmten Grades.



Laut Angaben des Notarztes kann ein neurologischer Notfall als Unfallursache nicht ausgeschlossen werden, berichtet die Polizei.