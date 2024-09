Der 30-Jährige ist am Mittwochvormittag in Linz bei Arbeiten an einem Personenlift mit diesem abgestürzt und dabei getötet worden.

Ein 30-jähriger Monteur aus der Steiermark ist am Mittwochmorgen bei einem Arbeitsunfall in Linz ums Leben gekommen. Der Mann arbeitete mit zwei Kollegen an der Demontage eines Personenlifts in einem mehrstöckigen Haus. Zu diesem Zeitpunkt befand sich der 30-Jährige auf dem Dach des Aufzugs. Plötzlich sauste der Personenlift jedoch in den Keller und schlug dort ungebremst auf. Für den Arbeiter kam jede Hilfe zu spät, so die Polizei.