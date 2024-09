So lange wie möglich in den eigenen vier Wänden zu leben, das ist der Wunsch vieler Menschen. Die notwendige Sicherheit im Notfall bietet die Rufhilfe des Roten Kreuzes. Fast 9000 Steirerinnen und Steirer nutzen diese Unterstützung aktuell. Dabei gibt es unterschiedliche Varianten. Zwei stationäre für die eigenen Räumlichkeiten. Bei diesen wird über ein stationäres Gerät und einen Handsender ein Notruf abgesetzt. Zudem gibt es eine weitere mobile Variante, die einen Notruf auch möglich macht, wenn man beim Spazieren oder bei der Gartenarbeit stürzt.

Diese mobile Variante wird nun durch die Notrufuhr „Livo“ ergänzt. Und diese wirkt so gar nicht, wie die Handsender mit großem roten Notrufknopf. Die neue Uhr sieht eher wie eine sportliche Smartwatch aus. Kommt man in eine Notsituation, drückt man die Krone an der Seite der Uhr. In Folge wird ein Notruf abgesetzt, und auch Sprechkontakt mit der Rettungsleitstelle des Roten Kreuzes hergestellt. Auch werden die Standortdaten geteilt. Dieses Notrufsystem funktioniert in der gesamten Steiermark.