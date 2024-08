Sie ist das beliebteste Gemüse, nicht nur in der Steiermark, sondern in ganz Österreich: die Tomate – pardon, Paradeiser in der Steiermark genannt. Über 30 Kilo essen die Österreicherinnen und Österreicher durchschnittlich pro Jahr. Besonders entfalten sie ihre gesunde Wirkung, wenn sie erwärmt werden. Denn der Pflanzenstoff Lycopin, der für die rote Farbe verantwortlich ist, entwickelt dann seine antioxidative, schüzende Wirkung dann am besten.