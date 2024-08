Zahlreiche Menschen gefährdete am Freitag, dem 2. August, ein 28-jähriger Pkw-Lenker in Graz. Der Mann war durch seine unsichere und riskante Fahrweise aufgefallen, woraufhin Zeugen die Polizei alarmierten. Mehrere Streifen rückten aus und verfolgten den Mann über den Dietrichsteinplatz, den Kaiser-Josef-Platz und die Glacisstraße bis in die Petersgasse, wo sie den Mann anhalten konnten.

Der 28-Jährige aus dem Bezirk Voitsberg zeigte aggressives Verhalten gegenüber Einsatzkräften des Roten Kreuzes, die ebenfalls vor Ort waren. Der Mann gab an, weder Alkohol noch Suchtmittel konsumiert zu haben, und könne sich zudem auch nicht erinnern, mit dem Pkw gefahren zu sein. Ein Alkovortest verlief zwar negativ, aber eine vom Polizeiarzt durchgeführte Untersuchung ergab eine mögliche Suchtmittelbeeinträchtigung zum Zeitpunkt der Fahrt, weswegen er als fahruntauglich eingestuft wurde.

Zeugen gesucht

Bislang konnten keine Opfer der riskanten Fahrweise des Mannes festgestellt werden, die Polizei bittet Betroffene und Zeugen, sich unter 059 133/6588 100 zu melden. Die Fahrtstrecke des Mannes ging von der Münzgrabenstraße über den Dietrichsteinplatz, Kaiser Josef Platz, Glacisstraße in Richtung Petersgasse.