Steirische Unterstützung bekommt die Österreichische Landjugend bei den Feierlichkeiten rund um das 70-Jahr-Jubiläum der Organisation am 7. und 8. September in Wien. Musikerin Anna-Sophie aus der Südsteiermark spielt im Rahmen der Feierlichkeiten am Heldenplatz auf. Ein Wochenende lang liegt dieser in der Hand der Landjugendmitglieder aus allen Bundesländern. 90.000 Mitglieder in 1200 Orts- und Bezirksgruppen zählt die größte Jugendorganisation Österreichs, die ihren Geburtstag mit einem bunten Programm in der Bundeshauptstadt unter dem Titel „ernte.dank.festival.“ feiern will.