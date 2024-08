Eine Karawane an Wohnwägen und Autos, die sich über Nacht auf dem Rasen des Modellflugplatzes breit gemacht hatte, sorgte Anfang Juli für viel Aufregung in Dobl-Zwaring. Die Roma-Familien hatten sich ungefragt dort niedergelassen und tagelang illegal campiert. Auch in anderen steirischen Gemeinden kam es zu ähnlichen Situationen – und stets waren dieselben Klagen zu hören: Die Bürgermeisterinnen und Bürgermeistern hätten kaum rechtliche Handhabe gegen die Roma-Wagenburgen, man sei auf die Kooperationsbereitschaft der jeweiligen „Clan-Bürgermeister“ angewiesen.