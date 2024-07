Seit wenigen Tagen campiert eine Wohnwagen-Karawane der Roma auf einer Wiese beim Hatric-Einkaufszentrum in Hartberg (wir berichteten). Man sei auf dem Weg nach Budapest und wolle nur einen Zwischenstopp in der oststeirischen Bezirkshauptstadt einlegen, erzählt einer der Roma. Nach der Aufregung in Graz-Umgebung, wo man illegal Halt gemacht habe, habe man sich in Hartberg jedoch angekündigt. „Wir haben die Fläche gemietet“, erzählt der Wohnwagen-Einwohner der Kleinen Zeitung.