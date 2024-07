Ein 24-jähriger Motorradlenker ist am späten Montagnachmittag bei einer Kollision mit dem Anhänger einer Zugmaschine in der Südsteiermark ums Leben gekommen, er verstarb noch an der Unfallstelle. Laut Polizei war der 24-jährige Leibnitzer kurz nach 17.30 Uhr in seinem Heimatbezirk auf der L614 von Leutschach an der Weinstraße nach Langegg unterwegs. Bei der Volksschule Langegg kam ihm ein 41-jähriger Slowene mit einer Zugmaschine samt Anhänger entgegen und es kam zum Zusammenstoß.

Der 41-Jährige bog nach links in die Pößnitzbergstraße ein und übersah offenbar den Biker. Der 24-Jährige kollidierte mit dem Anhänger und verstarb noch an der Unfallstelle. Die Einsatzkräfte - Christophorus 12 und Feuerwehr Leutschach - konnten dem Mann nicht mehr helfen.