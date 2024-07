Die ÖVP mit Christopher Drexler lanciert eine Sommer-Kampagne, die SPÖ eine mit Anton Lang und nun auch die Grünen – aber ohne Landessprecherin Sandra Krautwaschl zu plakatieren. Bewusst, betont die Klubobfrau am Mittwoch in Graz. Die Inhalte stünden im Vordergrund: „Unser Boden“, „unsere Gesundheit“ sowie „unsere Öffis“. Wer den QR-Code am Plakat scannt, landet bei den diversen Initiativen im Landtag. Kostenpunkt: rund 50.000 Euro.