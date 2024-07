Auf der Weinebene unmittelbar vor der Landesgrenze zu Kärnten wurde am Sonntagnachmittag ein 54-jähriger Motorradlenker schwerst verletzt. Laut Polizei war der Biker aus der Steiermark gegen 17 Uhr in Richtung Kärnten unterwegs, als gleichzeitig ein 22-jähriger Autofahrer von einem Parkplatz auf die L 619 in Richtung Deutschlandsberg auffahren wollte. Er dürfte dabei das herannahende Motorrad übersehen haben.

Die beiden Fahrzeuge prallten zusammen, der 54-Jährige wurde durch die Wucht vom Motorrad auf die Straße geschleudert und schwer verletzt. Nach der Versorgung durch das Rote Kreuz Deutschlandsberg wurde der Steirer mit dem Rettungshubschrauber C 12 ins LKH-Uniklinikum Graz geflogen und in künstlichen Tiefschlaf versetzt. Der Pkw-Lenker blieb bei dem Unfall unverletzt.

Im Einsatz standen neben den Feuerwehren Glashütten und Gressenberg auch die Feuerwehr Frantschach-St. Gertraud aus dem Bezirk Wolfsberg.