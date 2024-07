Auch in der Steiermark dringen Schlangen regelmäßig in Haushalte ein: Erst vor zwei Wochen kletterte ein Tier zum Fenster in den ersten Stock einer Grazerin. Kurz zuvor erwischte eine Familie aus Stattegg ein etwa zwei Meter langes Reptil in ihrem Garten. In all diesen Fällen ist die Berg- und Naturwacht in der Regel zur Stelle, wie deren Biologin Eva Bernhart erklärt. 2023 habe man 120 Einsätze verzeichnet, heuer sind es bisher 90, fast ausschließlich in Graz und Umgebung. Während die Zahl der Sichtungen in wohnungsnahen Bereichen für Beobachter gefühlt zu steigen scheint, verneint das die Expertin: „Eine besondere Häufung kann ich nicht feststellen, aber die Fälle werden öfter publik“. Grund dafür dürfte die Verbreitung über soziale Netzwerke und Medien sein – nicht zuletzt, weil Betroffene oft Fotos der Tiere machen. Heuer waren etwa 20 Tiere direkt in Wohnungen oder Häusern.