Nächtliche Tragödie in Hainfeld bei Fürstenfeld. Ein 26-Jähriger aus dem Bezirk Hartberg-Fürstenfeld fuhr in der Nacht von Donnerstag auf Freitag gegen 1.30 Uhr auf der B319 von Ilz kommend in Richtung Großwilfersdorf. Aus bisher unbekannter Ursache kam er dabei rechts von der Fahrbahn ab, durchbrach die Leitschiene und stürzte über eine steile Böschung ab. Er konnte sich zunächst selbst aus dem Fahrzeug befreien, erlag jedoch seinen Verletzungen. Mehrfache Reanimationsversuche durch den Notarzt zeigten keine Wirkung.