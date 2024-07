Alpinunfall in Tragöß

Wanderin rutschte bei Abstieg aus: Einsatz der Bergrettung

Zwei Niederösterreicherinnen unternahmen am Samstag eine Wanderung auf einem teilweise ausgesetzten Steig vom Grünen See aus auf das sogenannte „Riko-Kreuz“. Beim Abstieg kam eine der beiden zu Sturz und verletzte sich schwer an der Hand.