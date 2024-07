Beim Christopher Street Day dominieren eigentlich Regenbogenfarben. 2023 aber soll sich im Grazer Volksgarten ein kleiner schwarzer Schatten über die Parade gelegt haben: Weil ihm drei Männer in Hundemasken den Heimweg versperrt haben, ist laut Ansicht der Staatsanwaltschaft ein Steirer verbal vom Weg abgekommen: „Ihr Schwuchteln gehört alle ins KZ“, soll er lautstark protestiert haben. Es folgte eine Anzeige und eine Hausdurchsuchung. „Dabei wurden in der Wohnung viele Gegenstände mit nationalsozialistischem Bezug sichergestellt, die er ansammelte. Er hat seine Wohnung teilweise mit NS-Gegenständen dekoriert“, erläutert Staatsanwältin Patricia Weber am Straflandesgericht.