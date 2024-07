In den Chats der Jusstudierenden gibt es aktuell nur ein Thema. Post-its. Oder besser gesagt, das Verbot der kleinen Klebezettel. Denn jahrzehntelang zierten sie die Gesetzestexte der Studierenden. Dort sollten sie für einen schnellen Überblick in der Wüste an Paragrafen sorgen und ungezieltes Blättern während der Prüfungen verhindern.