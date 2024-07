Die Viruserkrankung stammt ursprünglich aus Afrika, steht aber bereits vor den Toren Österreichs. Die Afrikanische Schweinepest breitet sich in Europa immer weiter aus, hat unter anderem den Balkan und Norditalien erfasst und bereitet Fachleuten auch hierzulande wachsende Kopfschmerzen. Zwar ist die Seuche nicht auf Menschen übertragbar, doch Wild- und Hausschweine sterben bei einem Ausbruch in Massen. Vor allem im Süden der Steiermark, wo rund ein Drittel aller österreichischen Schweine gehalten werden, ist die Nervosität groß. Um sich bestmöglich auf den Fall der Fälle vorzubereiten, läuft seit Wochenbeginn eine zweitägige Übung, an der neben den Verantwortlichen aus der Steiermark auch Oberösterreich, Kärnten und Slowenien beteiligt sind.