Im Vorfeld des clima@festival, das die Grünen am Freitag ab 15 Uhr rund um den Grazer Mariahilfer Platz veranstalten, geht Landeschefin Sandra Krautwaschl in die Offensive. „Das Auseinanderdividieren von Klimaschutz und Landwirtschaft muss endlich aufhören“, findet sie. Ihr Plan dafür: Ein Naturschutz-Euro, der den steirischen Landwirten 13 Millionen Euro bringen soll. Eine entsprechende Initiative bringt sie kommende Woche in den Landtag.