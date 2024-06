Es ist eine eindringliche Warnung des Sachverständigen Manfred Walzl. Gerichtet an den Angeklagten. Und, nebenbei, als Mahnung an jene Schüler, die den Prozess als Zuhörer verfolgen: „Crystal Meth schießt Ihnen jedes Mal ein Loch ins Hirn. Ihr Suchtgedächtnis können Sie nicht austricksen. Schade, dass Sie sich gegen eine notwendige Therapie sträuben.“ Der Staatsanwalt schlägt in dieselbe Kerbe: „Sie sind der Meinung, dass Sie keine Therapie brauchen. Jeder ist seines Glückes Schmied. Aber wenn Sie nicht einsichtig sind, aktiv mitzuwirken, sehe ich für Ihre Zukunft schwarz.“