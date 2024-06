Die einleitenden Worte von Moderator Thomas Axmann mussten schnell gehen. Denn ab 18 Uhr war ihm die Aufmerksamkeit bei der Grünen Nacht des Steiermark-Tourismus (STG) im Moosbrunnschlössl in Graz nicht mehr ganz so sicher. Die Blicke schweiften schnell in Richtung Monitore, als die Liveübertragung des Fußballspiels zwischen Österreich und den Niederlanden startete. Wie auf dem Platz wurde auch bei der Veranstaltung selbst Österreich oder besser gesagt die Steiermark gefeiert.