Am Dienstagabend trifft das österreichische Nationalteam in seinem letzten Spiel in der Gruppenphase auf die Niederlande. Nicht nur den heimischen Fans kribbelt es bereits vor Anpfiff unter den Fingern, auch die Niederländer, die die Steiermark zu ihrer Heimat gemacht haben, haben bereits Pläne für den Fußballabend geschmiedet.