Auf der Landeskonferenz der KPÖ Steiermark wurde am Samstag die Kandidatenliste zur Landtagswahl fixiert. Dass KPÖ-Klubobfrau Claudia Klimt-Weithaler (zum vierten Mal) als Spitzenkandidatin ins Rennen geht, war bekannt. Ebenso, dass sich der Grazer Referent Alexander Melinz um den Einzug via Graz bemühen wird. Auf der Landesliste steht er auf Platz vier, Jakob Matscheko (Gemeinderat in Leoben) auf der Zwei und Miriam Herlicska (Gemeinderätin in Graz) auf der Drei.