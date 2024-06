Vom heftigen Unwetter, das am Samstag über Teile der Steiermark zog, wurde auch eine neunköpfige Wandergruppe im Hochschwabgebiet überrascht. Erschwerend hinzu kam, dass sich ein Mitglied der Gruppe während der Wanderung vom Hackentörl zur Hackenalm in Seewiesen schwer am Bein verletzte.

Die Begleiter alarmierten via Notruf die Einsatzkräfte. Von Turnau aus setzte sich die Feuerwehr und die Bergrettung in Bewegung, in St. Michael startete Hubschrauber C17. Zu diesem Zeitpunkt zog gerade eine Unwetterfront auf, wodurch die Rettungsaktion bei Starkregen und Hagel gestartet wurde. Knapp nach dem Hagelschauer erreichten acht Einsatzkräfte der Bergrettung die Wandergruppe gemeinsam mit dem Hubschrauber. Deren Crew versorgte den schwerverletzten Wanderer und brachte ihn in ein Krankenhaus. Seine Begleiter wurden von Bergrettern und Alpinpolizisten sicher ins Tal begleitet und von der Feuerwehr zu ihren Fahrzeugen gebracht.