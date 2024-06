Gut 20.000 Menschen haben in der Steiermark am Freitag die Angebote der „Langen Nacht der Kirchen“ genutzt. Das haben die Veranstalter in einer Aussendung bekannt gegeben. Trotz des wankelmütigen Wetters sei das Interesse demnach erfreulich groß gewesen. In der Steiermark waren rund 350 Programmpunkten in 86 Kirchen, Klöstern und Institutionen bei freiem Eintritt zu erleben.