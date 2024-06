Die Legalisierung von Cannabis ist seit Jahren immer wieder Thema im politischen Geschehen, auch in der Steiermark. Mit der Teillegalisierung in Deutschland steigt die Sorge, dass der Konsum der Droge auch in Österreich ansteigen könnte. Eine Befürchtung, die Claudia Kahr, Geschäftsführerin der VIVID-Suchtpräventionsstelle, teilt – vor allem in Bezug auf junge Menschen.