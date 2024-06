Zu einem folgenschweren Unfall kam es Samstagnachmittag in Grazer Bezirk Gries: Gegen 14 Uhr fuhr ein 62-jähriger Pkw-Lenker auf der Rösselmühlgasse in westlicher Richtung und beabsichtigte weiter stadtauswärts zu fahren. Laut Angaben des Lenkers, lief plötzlich ein Mädchen, unmittelbar vor dem Fahrzeug von Norden kommend in Richtung Süden über die Fahrbahn. Der Pkw-Lenker habe noch versucht nach links auszuweichen, doch das siebenjährige Mädchen aus Graz prallte gegen die rechte, vordere Fahrzeugseite. Durch die Wucht des Anpralles wurde das Mädchen auf die Windschutzscheibe geschleudert und stürzte anschließend zu Boden. Die Besatzung eines Rettungswagens, der zufällig in der Nähe war, leistete Erste Hilfe. Das Mädchen erlitt bei dem Unfall Verletzungen unbestimmten Grades und wurde ins LKH-Graz eingeliefert. Der Grazer blieb unverletzt, am Fahrzeug entstand Sachschaden.