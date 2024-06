Am Donnerstagabend ist jener 55-jährige Steirer in Untersuchungshaft eingeliefert worden, der mehrere Sprengstoffanschläge gegen die Zeugen Jehovas durchgeführt haben soll. Wie der Mann schon kurz nach seiner Festnahme am Mittwoch gestanden hat, sollten diese Rohrbomben aber nur als Ablenkung dienen. Im Visier hatte er demnach seine Ex-Frau, die ihn seiner Ansicht nach mit ihren Unterhaltsforderungen finanziell ruiniert hat. Sie sollte durch eine Explosion ums Leben kommen.