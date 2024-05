Am Mittwoch hat die Behörde das Motorrad eines 41-jährigen Rasers im Grazer Bezirk Lend beschlagnahmt. Der Mann aus dem Bezirk Graz-Umgebung wurde am Vormittag in der Wiener Straße erwischt, Polizisten hatten dort gerade mittels Laser Geschwindigkeitskontrollen durchgeführt.

Der 41-Jährige war bei einer erlaubten Höchstgeschwindigkeit von 50 km/h mit über 110 km/h unterwegs, berichtet die Polizei. Die Beamten konnten den Mann am Bahnhofgürtel stellen. Er gab an, auf dem Weg zur Arbeit und spät dran gewesen zu sein.

Sein Führerschein wurde ihm vorläufig abgenommen und das Motorrad über Anordnung der Behörde vorläufig beschlagnahmt.