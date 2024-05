In Tirol sind am Samstag ein Auto sowie ein Motorrad wegen massiver Geschwindigkeitsübertretungen beschlagnahmt worden. In Kirchbichl (Bezirk Kufstein) wurde ein 27-jähriger Biker angehalten, nachdem er mit 208 Stundenkilometer mehr als doppelt so schnell wie erlaubt unterwegs gewesen war. Auf der Brennerautobahn (A13) bei der Mautstelle Schönberg (Bezirk Innsbruck-Land) fuhr ein 45-jähriger Pole mit seinem Pkw 112 Stundenkilometer, obwohl ein Maximum von 30 Stundenkilometer vorgeschrieben gewesen wäre.

Den beiden Rasern wurde zudem der Führerschein abgenommen. Eine Anzeige soll ebenfalls folgen, teilte die Polizei mit.