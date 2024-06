Es war ein Jahrhundertereignis für Mariazell. Über 30.000 Besucher verfolgten am 13. September 1983 live die Papstmesse am Hauptplatz des Gnadenorts. Mittendrin: Unser Leser Alfred Pintar aus Kaindorf an der Sulm, der sich im Zuge unserer Aktion „Kleine Leser und ihre großen Momente“ an den Tag erinnert. „Ein wenig stolz war ich schon, zum Team zu gehören, welches den Papstbesuch vorbereitet und dann in Mariazell zusammen mit der Staatspolizei für einen geordneten Ablauf sorgt“, erzählt der heute 82-Jährige. „Meine Aufgabe war die Organisation am Platz vor der Kirche: Wer wird wo stehen oder gar sitzen und wer darf überhaupt in die Nähe des Papstes kommen? Alle Zugänge rund um die Kirche waren nur mit Ausweis passierbar. Die Spannung stieg am Vormittag von Stunde zu Stunde, der Platz füllte sich zusehends.“