Das Piepen des Pagers alarmiert das vierköpfige Team mitten in der Nacht. Notfälle sind unvorhersehbar, deshalb kann vom Schwerverletzten nach einem Autounfall bis hin zur Wiederbelebung eines Kindes alles dabei sein. Dieses Mal eines der wohl anspruchsvollsten Ereignisse, die es in der Notfallmedizin gibt: ein sogenannter „MANV“ – ein Massenanfall an Verletzten. „Da lautet das Motto: Teamwork, Teamwork, Teamwork“, erklärt der Leiter des Notfallmedizinischen Wettkampfteams der KAGes und der Medizinischen Universität in Graz, Bernhard Kowalski. Gemeinsam mit seinen Kollegen und einer Kollegin holte er sich beim internationalen Wettbewerb für Notfallmedizin, der tschechischen „Rallye Rejviz“ von 22. bis 25. Mai, den ersten Platz in der Kategorie „Internationale Notfallteams mit Arzt“. Ein weiteres Team der KAGes und der MUG verfehlte hinter dem Team des Medizinercorps Graz knapp den Platz am Podest.