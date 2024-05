Ein Abend im Zeichen der Wissenschaft – und das hautnah und zum Anfassen. Das ist das Konzept der langen Nacht der Forschung. In ganz Österreich öffnen am Freitag von 17 bis 23 Uhr über 270 Standorte aus den unterschiedlichsten wissenschaftlichen Bereichen ihre Türen. Der Eintritt zu allen Stationen ist frei. Neben den steirischen Hochschulen lassen sich zudem einige Unternehmen in die Karten schauen – auch in der Steiermark. Neben Graz, Leoben und Kapfenberg ist heuer erstmals Weiz mit an Bord. Wer breite wissenschaftliche Interessen hat, sollte daher gut planen. Denn in der Steiermark warten 59 Standorte mit rund 400 Programmpunkten. „Wir hoffen auf 25.000 Gäste in der Steiermark“, sagt Bundeslandkoordinatorin Daniela Müller.