Der Mai präsentiert sich in den nächsten Tagen weiterhin mit wechselhaftem Wetter in der Steiermark, weiß Geosphere-Meteorologe Martin Kulmer. Bis zum Ende dieser Woche und auch über Pfingsten wird es „wohl kaum zwei Tage einmal trocken bleiben“, sagt Kulmer.

Mit am meisten Regen ist in der Nacht auf Freitag zu rechnen. „Es gibt verbreitet Niederschlag.“ Im Schnitt 15 bis 30 Liter pro Quadratmeter, punktuell können es aber sogar 60 Liter innerhalb von wenigen Stunden sein, je nachdem, wo und wie schnell die Störungszonen durchs Land ziehen. Von kleineren Überschwemmungen muss ausgegangen werden.

„Noch eher unterkühlt“

Von den Temperaturen her bleibt es bis Freitag „noch eher unterkühlt“ bei um die 20 Grad. Am Samstag locken dann bis zu 24 Grad und am Sonntag sogar 25 Grad.

Mit dem heutigen Mittwoch sind übrigens die Eisheiligen vorbei. Frost haben sie diesmal nicht mitgebracht. Kulmer erklärt: „Wir sind heuer wettertechnisch zwei, drei Wochen früher dran mit allem. Den Frost hatten wir vor ungefähr 15 Tagen, dafür ist es jetzt frostfrei geblieben.“