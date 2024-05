„Auch mein Vater kann sich mit seinen 70 Jahren nicht an eine so frühe Ernte erinnern“, sagt Christoph Ramhofer. Bereits am 20. April konnte der Erdbeerbauer im burgenländischen Wiesen, der ältesten Erdbeerregion Österreichs, mit der Ernte beginnen – gut drei Wochen früher als in anderen Jahren. „Üblicherweise beginnt bei uns die Saison erst rund um den Muttertag“, sagt Ramhofer: „Durch den extrem warmen Winter und den frühsommerlichen Frühling mit Temperaturen bis 30 Grad war die Vegetation bereits weit fortgeschritten.“ Auch in der Steiermark und in Kärnten darf man sich über einen Frühstart freuen. „Noch nie startete die Saison am 10. Mai, zehn Tage früher als im Durchschnitt der vergangenen Jahre“, ist Landwirtschaftskammer-Vizepräsidentin Maria Pein glücklich. Zumal die „Beeren“, die aus botanischer Sicht eigentlich zur Familie der Sammelnussfrüchte zählen, heuer als „besonders aromatisch und süß“ gelten.