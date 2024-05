Cornelia Koller hat als Präsidentin der Vereinigung der Staatsanwältinnen und Staatsanwälte (StAV) bei der Richterwoche in Graz über den Einsatz künstlicher Intelligenz (KI) im Ermittlungsverfahren gesprochen. Wir haben ChatGPT unsere Einstiegsfrage an sie zu diesem Thema formulieren lassen. Die künstliche Intelligenz will wissen: „Als Staatsanwältin, wie sehen Sie die Rolle von künstlicher Intelligenz in der Strafverfolgung? Glauben Sie, dass KI-basierte Technologien die Effizienz von Ermittlungen verbessern können, und wenn ja, welche Maßnahmen sollten ergriffen werden, um sicherzustellen, dass diese Technologien fair und ethisch eingesetzt werden?“