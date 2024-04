Kurz vor Mittag kam am Sonntag ein PKW-Lenker mit seinem Porsche in Weiz von der Fahrbahn ab. Auf der Gleisdorfer Straße durchbrach der Sportwagen ein Holzgeländer, überschlug sich und stürzte in den darunterliegenden Weizbach. Die Stadtfeuerwehr Weiz musste den eingeklemmten PKW-Lenker aus dem zerstörten Fahrzeug bergen. Schwerverletzt wurde dieser danach mit dem Notarzthubschrauber C16 zur weiteren Versorgung in ein Spital gebracht.