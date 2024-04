Vorbecken verschmutzt: Hydrauliköl floss in das Wasser

Mehrere Feuerwehren rückten am Donnerstag auf die Teichalm aus. Aus einem Bagger floss Hydrauliköl in das Vorbecken des Teichalmsees. Mittlerweile wurde See gereinigt, verschmutzte Erde wird entfernt.