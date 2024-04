„Wir haben ein tolles Blühwetter“, freut sich Manfred Kohlfürst, Obmann der steirischen Obstbauern. Wir erwischen ihn inmitten seiner blühenden Apfelbäume, um ihn herum summen die Bienen. „Die Apfelbäume stehen gerade in Vollblüte, teilweise ist sie sogar schon vorbei“, sagt Kohlfürst – eine so frühe Apfelblüte gab es allerdings noch nie. Zehn Tage früher als in den vergangenen Jahren stehen die steirischen Apfelbäume heuer in Blüte. Und Kohlfürst rechnet auch damit, dass die Apfel-Ernte so früh wie nie eingeholt werden wird: Die Gala-Äpfel könnten heuer schon im August erntereif sein.