Kernöl, Schilcher, Blasmusik: Am Rathausplatz in Wien wurde heuer zum 25. Steiermark-Frühling gerufen. 1700 steirische Akteurinnen und Akteure (von Buschenschank-Betreibern, Musikern bis Touristikern) unterhielten vier Tage lang die Bundeshauptstadt. Am Sonntagnachmittag klingt die Veranstaltung aus. Auch Bundespräsident Alexander Van der Bellen und Bundeskanzler Karl Nehammer waren heute zu Besuch.

Ladesrätin Barbara Eibinger-Miedl sagt zufrieden: „Der 25. Steiermark-Frühling war ein großer Erfolg. So viele Besucherinnen und Besucher wie nie zuvor haben das steirische Lebensgefühl am Wiener Rathausplatz genossen. Ich bedanke mich bei allen Mitwirkenden, die dazu beigetragen haben sehr herzlich, und lade schon jetzt dazu ein, im nächsten Jahr wieder mit dabei zu sein.“

Der Steiermark-Frühling 2025 finden von 3. bis 6. April statt.