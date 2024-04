In der Tiefgarage unter dem Wiener Rathaus reihen sich die Autos mit steirischen Kennzeichen aneinander. Ein Kellner-Team mit Steirerhüten schiebt Boxen mit der Aufschrift „Strudl“ und „Hendl“ über den Platz. Und ein steirischer Landeshauptmann hält in der Millionenstadt aufgeregt Ausschau nach roggener Krapfen mit Steirerkas. Das kann erfahrungsgemäß nur eins bedeuten: Steiermark-Frühling in Wien.