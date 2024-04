Restlos zufriedene Kundschaft klingt anders: „Die verkehrte Dachrinne haben sie mir raufg‘macht, ein Teil ist nach 40 Tagen wieder weggebrochen. Die Arbeit war für nix“, sagt der Geprellte. Spontan seien bei ihm „drei Männer im Lieferwagen vorgefahren und haben mir gesagt, mein Wellblechdach am Carport ist so schlecht, es gehört saniert“. „Schnell-schnell“ habe er mündlich etwas ausgemacht – am nächsten Tag musste er fürs Blech 27.000 Euro blechen.