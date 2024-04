In Breitenfeld an der Rittschein ist am Ostermontag ein 59-jähriger Oststeirer ums Leben gekommen. Er war mit seinem Pkw auf der L442 (Söchauerstraße) von Söchau in Richtung St. Kind unterwegs, als er gegen 14.15 Uhr aus bislang unbekannter Ursache links von der Fahrbahn abkam und gegen einen Baum prallte. Dabei wurde der 59-Jährige im Fahrzeug eingeklemmt.