Der Osterhase kam am Samstag in luftigem Gewand: An vielen Messstellen in der Steiermark kratzten die Temperaturen an der 23-Grad-Marke. Am wärmsten war es dabei im Süden und Südosten. In Bad Radkersburg wurden 23,1 Grad gemessen, in Leibnitz-Wagna und Hartberg 23 Grad. An der Messstelle Graz Uni in der Heinrichstraße waren es immerhin 22,3 Grad.