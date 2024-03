Am Telefon beendete eine 27 Jahre alte rumänische Erntehelferin im vergangenen Oktober die Beziehung zu ihrem langjährigen Partner (32), der zu diesem Zeitpunkt noch in Rumänien war. Sie hatte sich in der Oststeiermark in einen anderen Erntehelfer verliebt. Kurzerhand machte sich der Abservierte auf den Weg in die Steiermark. Einige Stunden später stieg er in Puch bei Weiz aus dem Taxi – mit einem Messer bewaffnet.