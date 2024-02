Den Schlussstrich unter ihre Beziehung wollte eine 27-jährige Rumänin im vergangenen Oktober kurz und bündig am Telefon ziehen: Am Morgen hatte sie ihrem in ihrer Heimat lebenden Freund die neuen Verhältnisse mitgeteilt, da sie sich in der Oststeiermark als Erntehelferin in einen Arbeitskollegen verliebt habe. Gut sieben Stunden später stand ihr (mittlerweile) Ex aber vor ihr - der 31-Jährige kam mit dem Taxi angereist, wollte sich offenbar rächen. Mit im Gepäck: ein rund 30 Zentimeter langes Messer.