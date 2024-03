Im Kreuzungsbereich der B68 mit der L 366 im Bezirk Weiz kam es gestern Abend zu einem schweren Zusammenstoß zweier Fahrzeuge. Der Wagen einer 26-jährigen Frau kollidierte seitlich mit dem Auto eines 35-jährigen Mannes, der auf die B 68 einbog. Der Wagen der Frau wurde in den Straßengraben geschleudert. Das Fahrzeug des Mannes kam im Einmündungsbereich zum Stehen.

Die 26-jährige Frau wurde von Sanitätern des ÖRK und dem Notarzt an der Unfallstelle erstversorgt und anschließend von der Besatzung des Rettungshubschraubers Christophorus 12 mit schweren Verletzungen in das LKH Graz geflogen. Der 35-Jährige blieb bei dem Verkehrsunfall unverletzt.

Die Atemluftuntersuchung beim dem Mann verlief negativ, bei der 26-Jährigen konnte aufgrund der schweren Verletzungen keine Alkomat-Untersuchung durchgeführt werden. Die an der Unfallstelle eingesetzten Freiwilligen Feuerwehren Hofstätten an der Raab und St. Margarethen an der Raab führten die Fahrzeugbergung durch.